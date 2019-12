L'ampleur de la mobilisation syndicale d'abord, populaire ensuite et la préoccupation de ceux qui espèrent une retraite demain qui soit à la hauteur du travail qu'ils ont fourni, nous interpelle. La réforme des retraites voulue par le Gouvernement ne peut pas traiter de façon exhaustive la question des régimes spéciaux d'une part, l'universalité voulue de la réforme et la question de l'équilibre financier d'autre part. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aujourd’hui, le Gouvernement se trouve contraint et forcé par une promesse électorale du Président de La République et traite indifféremment les régimes spéciaux et le régime général. Or, il doit distinguer ces deux grands dispositifs : en tenant compte des acquis sociaux, de la pénibilité ou encore des contraintes des emplois occupés s’agissant des régimes spéciaux ; en entendant l’opposition unanime des syndicats à sa proposition d’âge pivot de 64 ans s’agissant du régime général.



Par ailleurs, l’équilibre financier que nous devons rechercher et prévoir avec pragmatisme dans les années qui viennent, doit aussi considérer le besoin de plus de justice sociale auquel les Français et les Réunionnais ont droit. Il n’est pas acceptable de faire peser encore une fois sur les populations les plus fragiles, sur les salariés qui ont lutté tant de fois pour la prise en compte de leur travail, une réforme plus universelle certes, mais sans prise en compte de leurs revendications notamment en matière d’âge pivot de départ à la retraite.



Le Gouvernement divise la France au lieu de la rassembler autour d’un projet de société. Il lui appartient donc de distinguer les différents régimes dans sa proposition de réforme. Il est temps que le Gouvernement se remette maintenant à la table des discussions avec les partenaires sociaux sous peine de paralyser le pays tout entier.



Olivier Hoarau, Maire du Port