Celui qui a écrit la réforme des retraites a démissionné et personne ne le regrettera, à part ses amis les riches. C'est ce monsieur qui proposait au gouvernement de notamment faire travailler plus longtemps les français (jusqu'à 64 ans) pour une retraite de misère.

Alors que lui oubliait de déclarer plusieurs mandats dans sa déclaration d’intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique....tout en continuant d’occuper des fonctions rémunérées après son entrée au gouvernement. Ce qu'interdit notamment la Constitution.

Des révélations qui disqualifiaient encore plus Jean Paul Delevoye, qui n’a jamais vraiment écouté ces 2 dernières années les syndicats et les français qui manifestent par dizaines de milliers dans les rues depuis plusieurs jours. Avec la démission du principal artisan de la réforme, son très mauvais projet doit être jeté à la poubelle.

Ce qui prouve une fois encore, que le Gouvernement et son entourage ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple, mais leurs propres intérêts.

Plus que jamais, le peuple doit ouvrir les yeux et combattre la malhonnêteté partout.



Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion