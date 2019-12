La justice a été saisie en 2016 sur l'attribution d'un marché de communication et d'impression de l'ex-municipalité de Saint-André. Eric Fruteau, maire à l'époque, s'est rendu mardi 17 décembre à la Police Nationale en réponse à une convocation avec la volonté d'éclaircir ce qui pouvait l'être à son niveau.

L’affaire remonte à 2016, lorsqu’une plainte est déposée sur l’attribution d’un marché de communication et d’impressions. Depuis, une enquête est en cours. Hier, mardi 17 décembre, la Police Nationale a convoqué Eric Fruteau, maire à l’époque de l’attribution du marché : "Comme je m'y étais engagé, j'ai répondu favorablement à cette convocation. J'ai ainsi pu apporter les réponses et les éclaircissements nécessaires aux interrogations des officiers de police."

Effectivement, l’édile de 2008 à 2014 a toujours souhaité rester à l’écart des procédures de marché et de toute sollicitude. Ainsi, dès 2008, le Conseil Municipal a désigné les membres de commissions avec à leur tête chacune un président, avec une volonté particulière de ne pas assurer la Présidence de la commission des marchés publics.

Rémi Boniface, avocat d’Eric Fruteau explique : "chaque année, il y a des centaines de marchés pour la municipalité de Saint André. Une plainte a été déposée sur un marché signé par le Président de la commission des appels d’offres. Le Maire ayant toujours favorisé une distance nécessaire avec les marchés, il n’est pas intervenu sur celui-ci, comme sur les autres. En droit pénal, on ne peut être poursuivi ni condamné pour quelque chose dont on n’est pas responsable."



"Il est normal que je sois reçu et entendu. J’assume mes responsabilités et j’ai passé une matinée et un après-midi à apporter des éclairages aux officiers de police", continue le candidat aux prochaines élections municipales.



Hasard du calendrier, c’est effectivement en pleine campagne électorale que cette affaire ressort. "Je n'ai rien à me reprocher, et, aujourd’hui, je continue à mobiliser autour de la construction d’un projet pour l’avenir de Saint-André. Je reste déterminé pour poursuivre mon engagement pour Saint-André", conclut-il.