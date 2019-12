Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez une équipe municipale en charge de gérer notre municipalité pour les 6 prochaines années. Il s'agit d'une élection capitale pour tout un chacun. Par leur choix, les Cilaosiennes et Cilaosiens décideront de la voie possible à emprunter pour notre village.

Fier d’être né à Cilaos, j'ai grandi à Palmiste Rouge où je réside toujours à l'aube de mes 41 ans et d'où je m'adresse à eux qui comme moi, ne peuvent plus se résoudre au constat affligeant d'un village paralysé par une politique et une gestion annonciatrices de régression sociale.



Informaticien de profession et ayant le sens du service public et de l'engagement à servir avec dévouement au sein du corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires ; je suis aussi et surtout un père de famille inquiet quant au devenir de notre jeunesse démunie et laissée pour compte sur le bord du chemin.



Cilaos, terre d'Unité, de Solidarité et de Progrès doit retrouver sa juste place au centre du territoire Réunionnais pour s'ancrer dans la modernité.



Parce que je refuse de me résigner, parce que nous sommes des Femmes et des Hommes riches de valeurs humanistes, parce que notre dignité est mise à mal ; il est grand temps de sortir des réflexes partisans et de prendre la direction d'une nouvelle approche en politique : une politique qui Ose entreprendre, qui rénove et dynamise Cilaos.



Je crois qu'il est essentiel d’œuvrer ensemble pour la commune, dans un climat favorable au renouveau en proposant :



– un authentique projet porteur d'avenir ;

– une gestion communale transparente et moderne : colonne vertébrale reposant sur des finances assainies ;

– une reconstruction de la qualité de vie de nos administrés ;

– une réflexion ambitieuse, commune, partagée et cohérente.



Pour ces raisons et bien d'autres encore que j'aurai l'occasion de développer, je suis candidat sans étiquette aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain ; à la tête d'une équipe de candidates et candidats motivés, solidaires et dévoués à notre ville unique qu'il nous reste à construire et à porter avec chaque Ciloasienne et Cilaosien dans la dignité, en toute liberté et vers le progrès.



J'invite les Cilaosiennes et Cilaosiens à rejoindre le projet CilaOSEntreprendre, un projet de co- construction et d’ouverture, un projet qui Ose tous les Possibles.



J'invite également les candidates et candidats à cette échéance électorale sur Cilaos à faire acte de respect et de bonne conduite électorale pour le bien-être de tous.



Olivier Picard

Candidat tête de liste CilaOSEntreprendre

Municipales des 15 et 22 Mars 2020