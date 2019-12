Qui suis-je ? Je suis Monsieur Tout le Monde ! Comme Monsieur tout le monde, j'agis dans le but de me sentir bien dans ma vie. Je fais parfois de bonnes actions et parfois de moins bonnes, je suis capable du meilleur mais aussi du pire, des fois j'ai raison et d'autres fois j'ai tort... Je fais des erreurs et parfois j'agis de manière juste. Comme Monsieur tout le monde, j'agis pour améliorer mon plaisir et ma sécurité alors même que le résultat est manifestement aléatoire !

Comme Monsieur tout le monde, je n’ai pas de particularité : pas de talent pour le dessin, peinture, musique, ni aucune autre activité artistique…Et comme Monsieur tout le monde, je suis admiratif de la beauté de la Vie ! Je me dis alors qu’il doit exister un Ordre pour cet agencement majestueux et intelligent.

Comme Monsieur tout le monde, j’ai un quotidien de vie très énergivore. Je cours dans tous les sens mais surtout après le temps : m’occuper de mes enfants, les déposer et les prendre à l’école, les amener aux activités extrascolaires, le tout en m’efforçant de leur offrir une éducation qui leur procure des ailes mais aussi des racines, apprécier la chance d’être en compagnie de mon épouse et m’améliorer en tant que mari, étant contractuel-aller au travail

quand j’en ai un, faire les courses, le ménage, prévoir des travaux pour améliorer notre habitat, sans m’oublier généralement faire du sport dès que possible…

Comme Monsieur tout le monde, ce quotidien peut parfois être déstabilisant voire tumultueux. J’ai l’impression à ce moment-là de manquer de temps pour tout faire correctement. À vrai dire, il m’arrive même de penser que malgré le temps supplémentaire, les résultats seraient autres que ceux espérés; ce qui me met face à mes limitations et me rend triste. Je me dis alors que je dois lâcher prise et profiter de ce que j’ai.

Comme Monsieur tout le monde, les difficultés de la vie ne m’aident pas à le faire : j’ai des difficultés à faire confiance à la Vie en raison des peines passées, des douleurs de la perte de proches et du contact direct ou indirect à la maladie…Et comme Monsieur tout le monde, je compose avec ces liens bien noués tout en continuant de faire de mon mieux pour mes enfants, ma femme et moi-même.

Comme Monsieur tout le monde, j’ai un sentiment d’impuissance lorsque je vois ce qui arrive à notre planète: les guerres, la pollution, les inégalités… Ces guerres dites géostratégiques en raison d’approvisionnement en énergies fossiles sont de véritables désastres écologiques pour la planète et tragédies pour les populations des pays concernés. De plus, la pollution est à son comble depuis l’ère industrielle : 97% de la communauté scientifique affirment que le réchauffement climatique est lié à l’activité humaine.

Ce phénomène provoque la montée des eaux notamment sur les micro-espaces insulaires, ce qui contraint des populations, bien souvent respectueuses de la nature, à l’exil ! Ce même phénomène est responsable par ailleurs de la déréglementation du climat, comme la sécheresse, d’où un prévisionnel de migrations humaines et ainsi de conflits à venir. C’est là un enjeu parmi tant d’autres du réchauffement climatique !

Quant aux inégalités, elles sont affligeantes : actuellement, seules 26 personnes détiennent la moitié de la richesse de l’humanité, ce qui est un des marqueurs de l’hyperpuissance des firmes transnationales! Encore plus affligeant, chaque année, près d’1 milliard de personnes souffrent de la faim dans

le monde alors qu’il serait possible de nourrir 2 fois la population mondiale !

Comme Monsieur tout le monde, je suis sensible à ces constats alarmants mais ne sais pas comment réagir. Que puis-je faire alors que je suis moi-même dépassé dans ma minuscule existence ? Et qu’est-ce qu’une goutte de bienfaisance dans un océan d’égoïsme ? Ainsi, comme Monsieur tout le monde, j’ai des doutes qui submergent ce pouvoir de résilience au fond de mon être. Je ne suis pas en mesure d’accueillir une responsabilité supplémentaire, je veux simplement être mieux dans ma vie !

Mais comme Monsieur tout le monde, je constate que je ne trouve pas d’entière satisfaction dans mes poursuites actuelles liées aux plaisirs et la sécurité : celles-ci amènent à une satisfaction partielle qui amène elle-même à d’autres poursuites, dans une suite sans fin ! Alors, où trouver cette entière satisfaction ?

Comme Monsieur tout le monde, je la cherche partout ailleurs, bien loin de son refuge ! Heureusement, la Vie m’a guidé. J’ai rencontré des personnes qui m’ont fasciné par leur joie de vivre, leur simplicité et leur amour abondant, non réduit à la sphère familiale et religieuse.

Ces rencontres ont changé ma vision de la Vie. Nous sommes bien plus que 7.6 milliards d’êtres humains séparés vivant sur une même planète ! Malgré toutes les barrières sociales, raciales, religieuses, nous sommes tous réunis par un lien biologique, physiologique et commes tous locataires d’une même maison, la Terre ! Elle nous offre de l’air pour respirer, de l’eau pour nous hydrater et des denrées pour nous alimenter. Une prise de conscience qui

peut paraître simpliste mais essentielle ! Et si nous prenions soin d’Elle?

Comme Monsieur tout le monde, j’ai peur du changement. Je sais pourtant que ce changement est nécessaire et qu’il m’apportera la sérénité. J’ai donc choisi il y a quelques années de promouvoir l’écologie dans le cadre de mon travail grâce au soutien de l’association Germin’Acteurs 1 qui milite pour le vivant, le bien commun et le partage dans sa globalité. Quelle joie de se reconnecter à la nature et aux êtres humains !

Comme Monsieur tout monde, je suis fidèle à certaines traditions. Avec ma femme, nous avons cherché un cadeau de Noël qui ait du sens, un cadeau qui remplirait entièrement notre satisfaction. Nous avons choisi de parrainer un enfant dans un pensionnat en Inde par le biais de l’association réunionnaise Seva International 2, le relais réunionnais d’une ONG indienne Aim For Seva qui offre principalement un cadre de réussite, par la scolarisation, à des enfants indiens défavorisés. Ce choix est une valeur ajoutée à notre relation maritale : quelle joie d’avoir le sentiment d’être des contributeurs à un monde plus aimable !

Comme Monsieur tout le monde, je veux que mon quotidien soit meilleur ! Le parrainage d’un enfant est-il la solution pour avoir l’entière satisfaction ? Moins d’1€/jour, c’est peu cher pour avoir la réponse à mon interrogation restée longtemps non résolue. En réalité, le parrainage d’enfants est une expression du pouvoir de compassion. Est-ce là la clé du bonheur ? OUI !

L’acte de compassion apporte un bénéfice collectif dans lequel s’inclut le bénéfice personnel : le pouvoir de compassion transforme alors notre personnalité en diminuant notre égo et en nous reliant aux autres. Ainsi, le pouvoir de compassion élargit le champ des possibilités dans nos vies. Il y a donc un gain en confiance : c’est un outil très puissant pour apprendre à mieux connaître certaines facettes de sa personnalité ce qui fortifie les qualités d’introspection et amène à une plus grande capacité à surmonter les difficultés.

Naturellement, la compassion envers les autres est interdépendante de la compassion envers soi-même ! Le pouvoir de compassion est donc tout azimut : il est bénéfique à l’ensemble de la société dont soi-même.

Comme Monsieur tout le monde, je ne veux plus d’un monde inégalitaire. J’aspire à apporter mon soutien à la construction d’un monde plus juste. Ainsi, j’ai décidé de soutenir l’association Terra Habilis Océan Indien 3 qui agit afin d’encourager l’entraide dans la zone indiaocéanique et qui mène notamment le festival de films AlimenTerre à La Réunion.

Actuellement, le projet de Bueni Oichilli de la Grande Comore vient en aide à des enfants Comoriens (la Grande Comore n'étant pas Mayotte, ils ne sont pas Français). Je veux contribuer à leur offrir un avenir meilleur basé sur l'Instruction de l'école dans un cursus professionnalisant. L’association a mis en place une collecte de fournitures scolaires, vêtements, chaussures, jouets et fonds monétaires. Un conteneur sera envoyé à Bueni Oichilli de la Grande Comore en février 2020.

Pour information, un conteneur pour la France continentale est bien moins cher alors même que le trajet est bien plus long. C'est un frein parmi tant d'autres que le pouvoir de compassion peut surmonter. Cette joie naturelle pour l’école dans les pays les moins favorisés est palpable : apprendre devient l'ascenseur de la vie!

Comme Monsieur tout le monde, j’ai été sur la réserve concernant l’humanitaire. Des réticences se dressaient : pourquoi ne pas agir à La Réunion avant d'agir ailleurs ? Il y a quelques années, j'ai été face à ce questionnement lorsque j’ai décidé d’user du pouvoir de compassion au cours d’une levée de fonds pour l'Inde.

En réaction, j'ai décidé d'apporter ma contribution locale, en aidant à offrir des repas aux sans-abris de Saint-Pierre par le biais de l’association Dalie Solidarité 4, une association menée par une dame au coeur d’or qui vient en aide aux plus démunis depuis les années 1990. J’ai constaté alors que ce questionnement travestissait le fait de ne pas vouloir agir sur le moment. D'autres excuses sont apparues car la compassion n’était pas une valeur première, tout comme elle ne l’était pas pour moi auparavant.

Comme Monsieur tout le monde, nous sommes malheureusement les produits d’une société individualiste. Comme Monsieur tout le monde, nous avons cette faculté de choisir le fait d'être acteur d'un monde nouveau non-basé sur la compétition mais sur l'entraide, où la compassion et la solidarité soutiennent chaque personne, et le plaisir du collectif exalte une saveur unique au delà de l’intérêt individuel. L’union fait la force !

Comme pour Monsieur tout le monde, l’espace et le temps sont des variables propres à soimême. Je ne sais pas comment faire et je manque de temps ! Agir où et quand ? Certains seront plus à l’aise dans l’entraide du voisinage, d’un quartier, d’une ville, de l’île, de l’Océan Indien, de la planète…Il existe des associations, des ONG tout autour de nous qui sont des relais de l’entraide. Les soutenir et les promouvoir, c’est faire acte de compassion !

D’autres voudront agir directement par eux-mêmes. Le quotidien est un bon terrain pour exercer notre pouvoir de compassion : vouloir construire un monde meilleur en allant au-delà de notre tendance à juger l’autre. Aider une personne, c’est donc s’aider soi-même ! Accepter d’aider l’autre, c’est l’accepter avec ses limitations tout comme je m’accepte avec les miennes. C’est le passage vers un monde plus humain, plus accueillant et un champ des possibilités qui

s’agrandit !

Comme pour Monsieur tout le monde, certains irréductibles diront que nous ne changerons pas le monde ! La main sur le coeur, je leur assurerai que ce pouvoir de résilience est pour certains bien enseveli par les traumatismes de la vie mais est toujours là ! Nous avons en nous TOUS cette petite étincelle de lumière, faisons-nous confiance ! Se réconcilier avec les autres, c’est se réconcilier avec soi-même. Nous avons donc la capacité de changer NOTRE monde !

L’incroyable pouvoir de Monsieur tout le monde, n’est autre que le pouvoir de compassion qui est caché dans son coeur. Ce pouvoir donne la capacité d’aider les autres, en les acceptant tels qu’ils sont, conjointement à une acceptation personnelle. Tout comme nous avons la capacité d’ouvrir nos coeurs à notre famille, ouvrons nos coeurs aux autres ! Le pouvoir de compassion est ainsi créateur d’un monde bienveillant et bien plus agréable à vivre !

Nous avons tous autour de nous des personnes qui ont déjà ouvert leur coeur et qui s’engagent pour les autres. L’incroyable pouvoir de Monsieur tout le monde commence alors par le fait de promouvoir ces actions.

M.N, Monsieur tout le monde.