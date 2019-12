Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent... Depuis la rentrée 2018 plus de 4700 postes ont été supprimés dans le second degré au niveau national alors que le nombre d'élèves ne fait qu'augmenter (+99300). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

