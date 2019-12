Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Un entrepreneur réunionnais, Project Interface, acteur du protocole andain, propose d'assurer le complément de l'approvisionnement en roches du chantier en important des andains et roches massives de l'Ile Maurice. Ce qu'il propose, c'est de garantir la continuité du chantier grâce à une relation gagnant-gagnant entre les paysans mauriciens, qui peinent à obtenir des aides pour l'épierrage de leurs champs, et le chantier de la NRL qui ne peut plus se fournir auprès des carrières de l'Ile de la Réunion, bloquées par les opposants à l'ouverture de carrières pour terminer la dernière portion de route.

