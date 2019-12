En cette période de fin d'année, une tradition reste très ancrée sur notre île, l'usage des pétards et divers feux d'artifice pour manifester l'esprit de fête. Mais force est de constater qu'une consommation. consommation excessive de ces produits s'est installée, dont l'usage engendre des préjudices toujours plus grands pour une grande partie de la population. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Accidents domestiques, brûlures sévères, bruits, chiens totalement perdus et retrouvés aux bords des routes. Il ne suffit parfois que de quelques secondes pour que bascule notre vie de la fête au cauchemar. De plus, ces produits nuisent à notre santé et notre environnement par leurs émanations (fumées) s'il n'y a pas de modération dans leur usage.

Il s'agit donc que soit respectée la loi en terme d’autorisation de vente et d'interdiction d’achat pour les mineurs, et que notre vigilance à tous soit de mise !

Nous tenons au nom du mouvement CREA à souhaiter à l'ensemble des Réunionnais et Possessionnais de joyeuses fêtes de fin d'année en toute responsabilité!

Vanessa MIRANVILLE

Présidente du mouvement CREA (Citoyens de La Réunion en Action)