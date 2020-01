Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

" Si les Dionysiens le veulent, je serais leur Maire à temps plein... ". Cette phrase-clé du discours du président de Région mérite débat. En laissant l'option à une réponse négative, éventuelle, l'auteur a intégré le doute dans ce qui pourrait être son choix définitif. L'homme nous avait habitué à plus de volontarisme. Une manifestation hors norme était préparée depuis plus d'une semaine, sur le terrain, les réseaux sociaux et les médias. L'opinion était préparée à une annonce de candidature. L'absence d'annonce a créé l'événement.

" Si les Dionysiens le veulent, je serais leur Maire à temps plein... ". Cette phrase-clé du discours du président de Région mérite débat. En laissant l'option à une réponse négative, éventuelle, l'auteur a intégré le doute dans ce qui pourrait être son choix définitif. L'homme nous avait habitué à plus de volontarisme. Une manifestation hors norme était préparée depuis plus d'une semaine, sur le terrain, les réseaux sociaux et les médias. L'opinion était préparée à une annonce de candidature. L'absence d'annonce a créé l'événement.