Le Collectif SOS Retraites, qui réunit pas moins de 16 professions du secteur de l'aérien, du droit et de la santé a lancé depuis le 3 janvier dernier une grève glissante et entame à partir d'aujourd'hui une semaine de mobilisation que je soutiens.

Alors que le système de retraite de ces infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, médecins, experts-comptables, avocats et personnels de l’aviation repose sur un régime autonome, qui ne coûte rien aux contribuables, le gouvernement persiste dans son entêtement à vouloir supprimer ces caisses autonomes saines financièrement et qui contribuent au régime général avec plus de 300 millions d’euros versés au régime général par an.

La réforme du gouvernement va augmenter les cotisations, baisser les pensions et nuire à notre système des soins, au fonctionnement de notre justice et à notre droit à la mobilité au risque d’accentuer voire de créer des déserts médicaux et judiciaires.

Or, depuis la présentation du rapport de l’ex-Haut-commissaire aux retraites M. Jean-Paul Delevoye au printemps 2019, le gouvernement demeure sourd à la colère légitime de toutes ces femmes et ces hommes mobilisés sans relâche au quotidien pour conseiller, défendre et soigner nos concitoyens.

Derrière la casse des régimes autonomes équilibrés, solidaires et durables, c’est le droit à la mobilité, à la justice et à la santé pour l’ensemble de nos concitoyens qui est gravement menacé.

Dès lors, je demande au gouvernement d’écouter les revendications de ces milliers infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, médecins, experts-comptables, avocats et personnels de l’aviation…afin de maintenir les régimes autonomes.

Nadia Ramassamy

Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer

Députée de La Réunion