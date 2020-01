Le gouvernement ne joue t-il pas le jeu de poker menteur sur le financement de la réforme des retraites ? Pourtant il semblait être d'accord d'accéder à la demande du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger d'organiser une conférence sur le financement de la réforme des retraites et en contre partie, le retrait de l'âge pivot ou d'équilibre.

Mais aussi, autre demande forte de Laurent Berger sur un retour des critères de pénibilité au projet de loi actuel. Á savoir le port de charge lourde, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, et l'exposition à des agents chimiques dangereux mais aussi la problématique du travail des séniors en fin carrière. Bref, tout le monde réformiste y trouvait son compte, et un compromis était sur la bonne voie malgré que le régime spécifique de compensation pour les hospitaliers reste toujours sous silence.

Puis, patatras l'espoir d'un compromis s'est envolé hier à l’assemblée nationale où le premier Ministre Édouard Philippe confirmait que " l'âge pivot est maintenu dans le projet de loi ". C’est la douche froide d’abord la CFDT et aux syndicats réformistes dont Laurent Berger secrétaire général de la CFDT qui ayant déjà annoncé que c’est la " ligne rouge à ne pas franchir ".

Pendant que le président de l’Assemblée nationale, pour sortir de la crise, lui propose de limiter le malus dans le temps. Il souhaite par là même, une décote temporaire de seulement trois ans avant que la pension ne redevienne ce qu’elle aurait été si la personne était partie à 64 ans…Mais enfin qui peut croire encore au Père Noël ?

Pourtant, à mon sens, la réponse durable pour résoudre le financement de la réforme des retraites c’est L’EMPLOI. D’ailleurs, le Président Macron dans ses vœux du 31, dans une vision optimisme nous a annoncés plus de 500 000 emplois (500 000 de cotisants de plus) ont été créés depuis mai 2017. Ces chiffres constituent aussi un encouragement à poursuivre le mouvement engagé dit-il. Alors vu l’ampleur du chômage et au vu du financement de la réforme des retraites, faut-il supprimer les 120 000 postes prévus dans le programme du candidat Macron, soit 120 000 de cotisants de moins ?

D’ailleurs, si les comptes de l’assurance vieillesse sont au rouge d’après le COR (Conseil d'orientation des retraites), il a même oublié de préciser que seul l’emploi peut équilibrer définitivement le système des retraites en France. Voilà pourquoi, l’âge l’équilibre est proscrire mais que la politique d’emploi sera la seule réponse pour sauver notre système des retraites. C’est ce que doit proposer Laurent Berger lors de la mise en place de la " conférence de financement " du système de retraite.

Mais, à force de se faire rouler dans la farine comme pour la CSG (Contribution Sociale Généralisée) qui était un impôt temporaire depuis 1991, devenue définitive à ce jour. Dès lors, personne ne croit désormais en la parole politique voire même syndicale. Voilà pourquoi l’insistance de la politique de l’emploi reste au cœur du financement de la réforme des retraites. Ainsi, l'unité nationale chère au Président Macron et du gouvernement se trouve désormais dans sa politique de création d'emploi pour résoudre le financement des retraites, qu'on se le dise.