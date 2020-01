Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous apprenons le décès de notre ami et camarade Jean-Pierre Espéret. Il fut l'un des fondateurs du parti Vert à La Réunion et l'un de ses premiers dirigeants à une époque où l'écologie était marginale car peu comprise.

