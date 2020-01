Nous sommes des élus de la commune des AVIRONS. Nous avons travaillé avec Michel Dennemont, et pour certains d'entre nous, pendant plusieurs décennies. Nous sommes satisfaits du travail accompli, car nous avons su développer la ville et nous avons pu, tous ensemble, mettre en oeuvre des idées et notre programme.

La majorité est conduite depuis plus de deux ans par René Mondon, le plus fidèle des fidèles à Michel Dennemont. Grâce à René Mondon nous avons pu terminer cette mandature dans le calme et la sérénité, loin des polémiques de pouvoir. Nous voulons lui rendre hommage et lui dire merci au nom de la population pour son travail et sa bienveillance.

Les prochaines élections municipales ouvrent de nouveaux enjeux. Il s’agit des premières élections locales où depuis plus de 30 ans, Michel Dennemont ne conduira pas une liste.

Quand Michel Dennemont fut élu sénateur, il nous a donné les raisons pour lesquelles il ne se représenterait pas, et il a prôné un rapprochement avec Eric Ferrere, seul candidat, capable selon lui, de rassembler opposition et majorité afin d’éviter des guerres de pouvoir au sein de notre équipe.

Cette volonté il l’a également exprimée avec beaucoup d’administrés ainsi qu’avec de nombreuses personnalités politiques.

Cette stratégie d’apaisement qu’il souhaitait mettre en place, nous l’avons adoptée, et nous avons travaillé durant des mois avec Eric Ferrere et les habitants sur un programme, pour améliorer la vie des Avironnais, tout en proposant une vision de développement pour les années à venir.

Aujourd’hui, nous sommes étonnés de son positionnement et nous nous interrogeons sur les tenants de ce revirement. Devons-nous également nous interroger quant au respect de son engagement moral pris devant TOUTE La REUNION sur sa parole donnée à sa colistière au poste de sénateur ?

Le sénateur entretient des relations étroites avec le " couple candidat " aux prochaines élections qui nous paraissent opaques. Doit-on tout sacrifier au nom de cette relation ? Doit-on tout sacrifier pour servir leurs intérêts ?

Nous sommes convaincus que non. Nous ne ferons pas de la politique sous la contrainte et les manoeuvres. Sa décision de les soutenir n’engage que lui et n’oublions jamais que le peuple est le seul souverain.

Nous avons décidé ensemble, librement, et sereinement de rejoindre la candidature d’Éric Ferrere. Cette candidature est la plus raisonnable et la plus judicieuse pour notre population. Renouer avec notre histoire, se rassembler et porter ensemble un projet écologique, économique, touristique, éducatif, participatif, culturel et social, tout cela, nous avons décidé de le faire avec Éric Ferrere qui a su au fil du temps, avoir une vision collective et inspirante, pour préparer les Avirons aux défis de demain.

Rassemblons les forces vives de notre commune sans polémique ni division et maintenant, " Avançons ! "

Signataires : Line Baillif (1ère adjointe), Jean Hugues Lesquelin (2ème adjoint), Gladys Marchand (6ème adjointe), Sylvaine Mezino, Patrick Cassagnabere, Nadia Roche/Lesquelin, Fabrice Payet, Fredo Ferrere, Lydia Grondin, Jean Daniel Dennemont, Pierrot Cantina (conseillers municipaux)