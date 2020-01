Grâce à la confiance des électeurs des Avirons, j'ai eu l'honneur et le bonheur d'exercer la fonction de maire pendant trente années à la tête d'une équipe toujours élue au premier tour . En 2017 les grands électeurs de La Réunion m'ont élu Sénateur. J'ai donc, avec mon équipe, transmis naturellement et en toute confiance, l'écharpe de maire à mon premier adjoint qui lui-même s'est qualifié de " maire de transition ". Il est regrettable de voir aujourd'hui cette confiance trahie par un positionnement qui va à l'encontre de tout ce que nous avons mené durant ces trente années.

Comme dit le philosophe Joseph Michel Antoine Servan : " La malveillance se nomme trahison quand elle fait commettre des actions nuisibles à ceux-là même qu'on avait promis de servir "

Et c’est avant tout une trahison envers la population à laquelle nous assistons. Population qui a toujours voté pour nous et contre celui que mon ex premier adjoint soutient aujourd'hui. Nous l'avons combattu et battu ensemble 8 fois.

Mon ex premier adjoint souffre t-il d’amnésie, ou du syndrome de Stockholm ? Je souhaite quand même lui rappeler que le candidat à qui il apporte son soutien a toujours critiqué les projets que nous défendions ensemble, en équipe, pour les Avirons ! Je voudrais raviver la mémoire de monsieur René Mondon sur le fait que cet opposant a été à l'origine de plusieurs plaintes dont une qui l’a conduit à s'expliquer devant les gendarmes, entre autres, nous y reviendrons.

Durant 25 ans, sans cesse, il a joué d’accusations et de calomnies envers lui. Cela, mon ex premier adjoint ne peut pas l’oublier ! Quelle cohérence dès lors donner dans ce choix de le soutenir ? Quel crédit donner à cet opposant ? Lorsqu'il était élu dans l'opposition il ne siégeait pas aux conseils municipaux. Il n’avait même pas la décence, ni la responsabilité de représenter les électeurs qui avaient voté pour lui. L'éternel perdant les trahissait systématiquement, il les oubliait après chaque élection. Il disparaissait.

La population des Avirons a aujourd'hui des difficultés à comprendre l'attitude de mon ex premier adjoint. Aujourd'hui ce dernier succombe aux flatteries de l'éternel perdant. Qu’a t-il à y gagner ? Le risque est grand pour notre ville ! On se croirait dans la fable du corbeau et du renard. On sait comment se termine cette fable. C’est une vraie déception pour nous tous qui aimons notre ville !

Je reste optimiste pour ma part, je suis persuadé que les Avironnais, eux, auront l'intelligence de ne pas se laisser duper par toutes ses viles manipulations, ses mensonges et ses trahisons.

Je réitère mon appel aux électeurs de ne pas laisser notre belle commune tomber dans de mauvaises mains. Je réaffirme sans ambiguïté tout mon soutien à Roseline Lucas qui a toujours travaillé en équipe dans l’intérêt de notre si belle ville où il fait bon vivre. Je lui fais confiance ainsi qu'à son équipe pour conduire les affaires communales des Avirons avec responsabilité. Elle représente la stabilité qui est un gage du développement harmonieux de notre commune.

Michel Dennemont