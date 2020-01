Depuis plusieurs semaines, un candidat utilise mon nom dans sa campagne de propagande électorale. Aujourd'hui, une limite a été franchie dans un communiqué diffusé dans la presse par certains élus des Avirons et distribué dans les boites aux lettres de la ville.

Dans ce courrier, des propos me sont faussement attribués par les signataires. J’ai donc décidé de porter plainte pour diffamation.



Il est pitoyable qu’en 2020, des candidats, parce qu’ils n’ont aucune crédibilité, ni légitimité essaient d’exister par de telles allégations en trompant les électeurs.



J’ai déjà fait plusieurs communications afin de rétablir la vérité et d’exprimer mon soutien ferme et définitif à la seule candidate issue de ma majorité, madame Roseline Lucas. Je lui réitère ici ce soutien.