C'est avec une immense joie que nous accueillons la décision officielle de le nomination, de mon collègue et ami Mael Disa, Référent Territorial de La République En Marche ! Pour la Guadeloupe au poste de Délégué Interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer.

Cette nomination en Conseil des Ministres ce jour, intervient après une pause de quelques mois suite à la démission de son prédécesseur. Il est à noté que ce poste évolue car il n’est plus seulement question de l’égalité des chances mais aussi de la visibilité des Outre-mer.



Il est indéniable qu’un énorme travail reste à faire pour l’outre-mer dans son ensemble, et j’ai l’intime convic-tion qu’il sera à la hauteur des attentes qu’un tel post nécessite. C’est avec plaisir et honneur que j’accueillerais le nouveau Délégué Interministériel prochainement sur nôtre ile.



Farid Mangrolia