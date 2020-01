A l'origine une lettre du directeur de la Sica Revia proposait aux bouchers une remise de 30 % sur la viande de boeuf pays à condition de ne pas vendre de la viande d'importation pendant la durée de l'opération qui devait être limitée du 16 au 29 novembre 2019. En réalité l'opération a couvert une période bien plus importante allant de début novembre jusqu'après la mi-décembre.

Depuis plusieurs mois les associations de consommateurs UFC que Choisir et CLCV ont alerté les consommateurs et les services de l’état, de pratiques anticoncurrentielles sur le fondement de l’article L462-1 du code du commerce. L’administration à couvert et autorisé l’opération en interprétant des textes , alors que seul un juge a pouvoir de le faire.

En réponse à nos questions, la DIECCTE affirme que : "les ententes entre opérateurs et les abus de position dominante sont des pratiques interdites". Elle ajoute sans aucune justification : "le code du commerce prévoit aussi des exemptions dans des circonstances économiques particulières, pour certains produits et dans un certain objectif", puis : "dans le cas du directeur de la coopérative viande, Charles-Emile Bigot, cela pourrait passer…….. "

UFC Que Choisir Océan indien a souhaité en avoir le coeur net et à demandé une analyse de cette situation au service juridique de sa fédération à Paris . Selon nous , la DIECCTE aurait dû demander l’avis de l’Autorité de la Concurrence.

La loi nous y autorisant UFC que Choisir Océan indien a saisi cette Autorité pour avis, afin qu’elle se prononce sur la régularité de la situation. Le consommateur n’est aucunement responsable des défaillances de la filière : il ne peut se voir "imposer" une absence de choix pour couvrir une mévente de la viande pays.

D'autant plus qu'il s'agit d'une viande d'animaux malades (qualifiés à tort de porteurs sains) selon le sens donné par la réglementation européenne (cf Jo de l’Europe ré-èglement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2016 article 4 points 16 et 17 : définition de la maladie)

