Eric Ferrere a réuni ses soutiens et ses militants (environ 600 personnes) pour déclarer sa candidature à la mairie des Avirons. C'est entouré des élus de la majorité sortante, du maire Réné Mondon, des élus de l'opposition, notamment Jean Daniel Dennemont, des représentants de la Gauche modérée avec la présence d'Ary Morel (progrès 974), et de Didier Robert, président de région, qu'Eric Ferrere a tracé les grandes lignes de sa campagne.

"Ma candidature est une volonté de rassembler au delà des clivages politiques afin de donner une chance aux Avirons", déclare Eric Ferrere. Apres avoir fait un rappel des politiques du passé, en analysant les différentes mandatures de manière objective, Eric Ferrere a développé 3 grands thèmes de sa campagne :

- dynamiser les Avirons en attirant plus de commerces de proximité, en accélérant le développement de la fibre sur la commune et en développant une économie touristique, peu présente aux Avirons, et en maintenant des taux d’imposition au plus bas.

- faciliter le quotidien des avironnais tout au long de la vie, en travaillant avec le président du Département (Cyrille Melchior) afin de construire un nouveau collège aux Avirons, plus grand plus moderne et plus facile d’accès, en rénovant et développant les équipements sportifs et culturels afin d’inciter les jeunes à exprimer tous leurs talents , et en mobilisant les énergies pour implanter un EHPAD pour que les anciens dépendants puissent rester proches de leur famille.

- retrouver l’identité du village des Avirons, en maitrisant l’urbanisme pour retrouver l’âme des Avirons, en soutenant toujours plus les agriculteurs, éleveurs et artisans, en favorisant la consommation en circuit court et en développant des espaces de ventes directes (marché forain sur la place de la mairie le dimanche, création d’un marche couvert, élaboration d’une convention avec la cantine scolaire pour plus de produits locaux.).

"Nous avons besoin de croire en des lendemains meilleurs, de trouver de l’espoir pour nos familles, de construire des solutions pour nos enfants, de garantir la tranquillité et la sérénité pour nos anciens. " voici le message d’Eric Ferrere à ses soutiens."