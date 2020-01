Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Après l'avis très sévère rendu vendredi dernier par le Conseil d'Etat sur le projet de réforme des retraites, Macron et sa bande ignorent les remarques et mises en gardes de la Haute Juridiction. Cette dernière a parlé pourtant de " projections financières lacunaires " et le choix de recourir à des ordonnances " fait perdre la visibilité d'ensemble ".

