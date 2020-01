Chef de file de l'opposition municipale, j'ai décidé de poursuivre mon engagement politique. J'ai donc le plaisir d'annoncer aux Saint-Leusiens que je suis candidat aux élections municipales de mars prochain.

Les élections municipales sont un moment fort dans la vie démocratique d’une commune, elles ne peuvent se résumer à des petites querelles stériles entre différents candidats de la majorité municipale sortante.



Bien au contraire, les élections municipales doivent permettre aux Saint-Leusiens de choisir un projet clair, cohérent et porteur d’espoir pour leur commune.



Par conséquent, je souhaite proposer aux Saint-Leusiens de participer à un projet basé sur plus de justice sociale, plus de solidarité et d’ambition collective.



Saint-Leu possède un fort potentiel culturel, touristique et économique que je souhaite valoriser.



Enfin, pour que Saint-Leu ne devienne pas une commune de béton, je défendrai un aménagement harmonieux, durable et soucieux des générations futures.



Ensemble, nous devons préparer l’avenir.



Joël Pontalba