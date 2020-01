Cet après-midi se tenait la conférence de presse de Pierrick Pignolet , candidat à l'élection municipale prochaine qui a souhaité faire un point sur le sujet crucial de la distribution de l'eau à La Possession. Cette conférence de presse s'est tenue quelques heures après une nouvelle alerte du distributeur " Eaux de la Possession " présidée par le 1er adjoint au maire, alerte relayée par la ville sur l'interruption de la fourniture d'eau sur la Ravine à Malheur : " suite à une forte consommation sur le secteur de ravine à malheur, l'alimentation en eau n'est plus assurée pour les secteurs suivants (...) à savoir que ces dispositions resteront valables tant que la stabilité des niveaux des réservoirs ne sera pas revenu à la normal ".

Outre que La Possession comme toute la Réunion a connu ces tous derniers jours des périodes de fortes pluies, impliquant une baisse des usages non alimentaires de l’eau et propices au remplissage des réservoirs, la mise en cause de la consommation des habitants et donc des habitants eux-mêmes paraît douteuse et une clarification s’impose quant aux motifs réels de cette interruption notamment sur la question de la qualité de l’eau et de la capacité de la commune via sa SEM " Eaux de la Possession " de remplir ses obligations légales de fournir une eau de qualité aux usagers.

Ce défaut de service se retrouve par ailleurs dans les difficultés graves subies par les habitants de Dos d’Âne et des hauts de Ste-Thérèse. Le Site de l’Agence Régionale de Santé dédié à la qualité de l’eau " www.eaudurobinet.re " indique que près de 3000 habitants sont exposés à des risques microbiologiques et les relevés de l’ARS affichés en mairie confirment pour plusieurs secteurs que l’eau est impropre à la consommation.

Plusieurs questions se posent sur la disponibilité des ressources, puisque paradoxalement les hauts de la Possession privés totalement d’eau à certaines heures depuis des mois et privés d’eau potable en continue là aussi depuis des mois fournissent l’eau mise en bouteille par l’usine du distributeur historique de La Réunion rachetée depuis peu par un groupe extérieur.

Ce dernier avait été épinglé suite à une surexploitation des ressources pendant 3 ans par rapport à celles autorisées avant de voir son niveau d’autorisation généreusement relevé dans la foulée.

Comble du paradoxe, les usagers des hauts de la Possession payent au prix de l’eau potable une eau du robinet qu’ils ne doivent pas boire ni utiliser pour cuisiner et doivent se fournir par leurs propres moyens en eau en bouteilles au prix vendu en commerce, au détriment de leur pouvoir d’achat. " C’est la triple peine, de l’eau sale au robinet, une facture salée calculée pour une eau potable non fournie, et le passage à la caisse pour aller chercher des réserves en bouteilles chaque semaine au prix fort " fait remarquer Pierrick Pignolet, avec l’appui de Marie-Claire, Fabrice et Roland descendus de Dos d’âne où ils vivent pour en témoigner.

Au-delà des questions qui méritent des éclaircissements, documents à l’appui, l’opérateur " Eaux de la Possession " avait sorti, le 24 janvier, sur son site internet " un flash d’alerte " indiquant à propos des habitants de Dos d’âne " qu’ils ne doivent pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation alimentaire (…) ces dispositions restent valable jusqu’à nouvel avis ". (étrangement cette alerte a disparu du site depuis la conférence de presse, sans nouvel avis et tandis qu’en mairie les publications officielles et légales de l’Agence Régionale de Santé confirment que l’eau n’est pas bonne).

L’eau c’est la vie et les dispositions légales ne laissent aucun doute sur l’intérêt général et le service public de la distribution de l’eau. Une obligation de RESULTAT pèse sur la collectivité en matière d’accès durable à l’eau potable, ainsi que sur le distributeur choisi.

Aussi, dans l’attente de la clarification et du bilan du choix d’une SEM par la mairie en 2018, à un an d’un transfert connu de la compétence " eau et assainissement " au TCO, dans l’attente d’un bilan sincère de la qualité et du prix du Service de l’eau et de l’assainissement à La Possession, rapport obligatoire par la loi et qui aurait dû accompagner le vote du transfert de la compétence au TCO et la vente des actifs de la commune pour près de 250 000 euros, il est urgent et indispensable que la mairie et le distributeur mettent à disposition de la population de Dos d’âne et des hauts de La Possession le minimum vital de 2 litres d’eau par jours et par personne en attendant une solution durable de potabilisation.

Pour sa part, Pierrick Pignolet a pris l’attache d’un conseil juridique pour que les personnes qui s’estiment lésées par le prix de l’eau compte tenu du service rendu puissent faire valoir leur droit auprès du distributeur et si nécessaire auprès des autorités judiciaires compétentes.

Il souhaite assurer cette mise en relation pour que les personnes en difficultés qui ne connaissent pas toujours leurs droits puissent être accompagnées. " Dans d’autres communes de France et ici même à La Réunion (Saint-André) d’autres ont obtenu réparation de ce préjudice. On ne peut plus laisser les Possessionnais dans le flou, dans l’insécurité sanitaire et exposés et aux risques et au prix fort, sur un sujet qui ne souffre aucune polémique possible tant il est essentiel : l’eau, la vie. "

Il déclare que " dans ce contexte il est absurde de proposer aux Possessionnais de financer des bassins de baignades artificiels en mer entre la sortie de la NRL, les installations portuaires et la centrale EDF ! Et la candidate encore en charge des affaires communales et de l’eau n’est malheureusement pas la seul à proposer pareille absurdité quand les habitants ne peuvent pas boire simplement un verre d’eau à leurs robinets ! "