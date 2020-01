Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

La République En Marche a décidé d'apporter son soutien à Joseph Sinimalé, maire sortant et candidat à la mairie de Saint-Paul. La République En Marche l'a démontré de-puis le début, nous travaillons au delà des étiquettes politiques. Sarah Bouaoune, membre de l'équipe départementale d'En Marche a été désignée pour être la cheffe de file des marcheurs et marcheuses pour les municipales des 15 et 22 mars 2020 sur Saint-Paul (Photo DR)

