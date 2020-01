Pour la première fois depuis 20 ans, un mouvement de grève a impacté ce matin l'ensemble du réseau des agences de La Bred Réunion. Plusieurs dizaines de salariés ont manifesté tout au long de la matinée devant le siège de la banque à Saint-Denis.

D'autres salariés ont fait le choix de prendre une journée de congé ou notifié leur droit de grève pour signifier leur mécontentement, ralentissant d'autant l'activité des agences.



Pas moins de 20% du personnel a répondu ce jeudi à l'appel national lancé par une intersyndicale UNSA-CFTC ? pour dénoncer la décision de la direction de ne pas reconduire cette année la prime pour tous de 1000e quand d'autres banques et de nombreuses entreprises ont fait cet effort à destination de leurs salariés.



A la BRED, une fois les caméras tournées ailleurs, l'aide apportée aux salariés les moins bien payés est vite oubliée alors que les problèmes demeurent. Le social, c'est de la com.



Que penser d'une entreprise dont les bénéfices ne cessent d'augmenter chaque année notamment en grande partie grâce à son réseau Outre-mer – pour dépasser les 300 millions d'euros en 2019 – incapable de redistribuer les richesses auprès de ses collaborateurs aux pressurés tout au long de l'année pour faire augmenter un chiffre d'affaires dont ils ne voient pas la couleur.



Faute d'avancées dans les négociations entamées au niveau national, l'intersyndicale et les salariés sauront de nouveau se faire entendre.

Marie Florence Jams, élue CFTC