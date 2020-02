Depuis le 13 décembre et le lancement du comité de soutien de Maurice GIRONCEL, la dynamique est bien lancée. Vendredi 31 janvier, lors de l'annonce de candidature officielle, plus de 1 000 personnes étaient présentes à la KAZ Politique (Permanence située au Centre-Ville de Sainte-Suzanne).

C’est Elie HOARAU, Président du Parti Communiste Réunionnais qui a eu l’honneur d’ouvrir le meeting de déclaration de candidature. " Peuple de Sainte-Suzanne, merci d’être venu aussi nombreux ce soir. C’est la preuve de votre détermination, pour mener cette bataille électorale aux côtés de Maurice GIRONCEL. Sainte-Suzanne est une commune leader, dans de nombreux domaines. Vous êtes à l’avant-garde sur les questions environnementales et c’est le résultat d’une volonté et d’une constance politique " a rappelé Elie Hoarau.

C’est avec beaucoup d’émotion et d’humilité que Maurice GIRONCEL a ensuite pris la parole, pour annoncer officiellement sa candidature, à l’élection municipale du dimanche 15 Mars 2020. Une candidature, qui s’inscrit dans la continuité du travail engagé par Lucet LANGENIER et le Parti Communiste Réunionnais.

Pour cette annonce de candidature, Maurice GIRONCEL était accompagné du Président et du Secrétaire Général du PCR, de la section PCR de Saint-André- venue avec Mme Léopoldine SETTAMA- la conseillère départementale, Michèle CANIGUY et sa suppléante, Mme Viviane SOUNE-SEYNE et Mme Ramata KADJO TOURE, fondatrice de l’Organisation Non Gouvernementale " WYK ", engagée dans la protection de l’Environnement.

" Beaucoup de choses ont été faites et nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble " a lancé Maurice GIRONCEL, avant de décliner son futur programme municipal, autour de 4 engagements :

1 – Relever le défi écologique

2 – Garantir la réussite et l’épanouissement de nos enfants

3 - Favoriser notre bien vivre-ensemble

4 – Promouvoir l’aménagement durable et solidaire du territoire

Enfin concernant l’intercommunalité, Maurice GIRONCEL souhaite une Gouvernance plus solidaire et partagée. " La présidence tournante a montré son efficacité et je propose qu’on commence par Sainte-Suzanne. L’esprit de l’intercommunalité doit être la solidarité envers les plus petites communes ".

Prônant également le retour d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) Intercommunal, Maurice GIRONCEL propose " un réseau ferré de Saint-Denis jusqu’à Sainte-Suzanne, voire pourquoi pas jusqu’à Saint-Benoit, dans un partenariat avec l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, la CINOR et la CIREST ". Engagé dans la problématique des déplacements, Maurice GIRONCEL milite pour la gratuité totale des transports en commun, comme c’est de plus en plus le cas dans de nombreuses villes d’Europe et de France.

En guise de conclusion, Maurice GIRONCEL a encouragé les militants de Sainte-Suzanne à " être combatifs, novateurs et conquérants ". " Ensemble, Sainte Suzanne " : un slogan de campagne qui a été démontré, lors de cette annonce de candidature.