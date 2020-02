Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Madame, Dans une émission télé/radio du 03 janvier 2020, face à Jean Jacques BOURDIN sur BFM-RMC, vous avez révélé une pratique de l'Etat indigne de la République. En effet, vous avez affirmé que lorsque vous étiez Ministre déléguée à l'Enseignement Scolaire (1997-2000), vous avez découvert qu'" avant on mutait discrètement les (professeurs) pédophiles et si possible dans les Outre-Mer comme ça c'était loin et on n'entendait plus parler. " Des révélations qui ont choqué, indigné et inquiètent élèves et parents de façon tout à fait légitime.

