Jean Max Moutoussamy a tenu une conférence de presse ce samedi 8 février accompagné de plusieurs acteurs issus de divers horizons : Société Civile, le monde agricole, acteurs culturels, sociaux, les étudiants, gilets jaunes, militant d'extinction Rébellion, Rassemblement National, Les Patriotes, les démocrates-chrétiens. Tous souhaitent donner un nouveau souffle à Saint Pierre en mettant la population au coeur du projet.

Jean Max Moutoussamy a précisé que ces élections doivent marquer un véritable changement incarné par une nouvelle génération de femmes et d’hommes qui écriront ensemble une nouvelle page de l’histoire de Saint Pierre.



Jean Max Moutoussamy a insisté sur la nécessité de servir tous les Saints Pierrois sans exclusion dans la solidarité, la tolérance et l’humanisme,



Le candidat s’est également engagé sur le principe d’un homme, un mandat. Il a souligné : " Je serai un maire à temps plein " L’ambition du candidat est de travailler avec une équipe compétente et dynamique qui s’engage pour sa commune.



Le candidat a ensuite clairement annoncé son opposition à l’incinérateur " dangereux pour la santé des Réunionnais " et tiendra une conférence de presse spécifique sur ce sujet très important.



Il souhaite également un projet social afin de prendre soin des ainés, des familles et des enfants. L’objectif étant de mettre tout en œuvre pour bâtir un avenir serein et audacieux.



Jean Max Moutoussamy a rappelé que le personnel communal est la force vive de l’action municipale et qu’il travaillera avec eux dans la confiance et la bienveillance.



Il a conclu en rappelant qu’il s’engage à mener une campagne respectueuse des autres candidats et que Saint Pierre a grand besoin d’un débat d’idées.