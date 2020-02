Ce samedi 8 février, en début de matinée, de nombreux jeunes s'étaient donné rendez vous dans les jardins de la Mairie de Saint-Paul autour de Yoland Velleyen, tête de liste pour les prochaines élections de mars sous la bannière " Ensemble, c'est Possible ".

Des rires, de la bonne humeur, beaucoup d’envie de voir changer leur commune, tous ces jeunes étaient là pour aller à la rencontre de la population Saint-Pauloise et leur faire partager leur engagement aux côtés de Yoland Velleyen pour ces municipales.

Des jeunes de tous horizons, de tous les quartiers, avec un point commun : celui de voir les préoccupations et les attentes des jeunes enfin entendues.

" On se sent souvent seuls, sans réponse face à nos problèmes, que ce soit pour les transports, pour financer les études ou même pour faire des choix d’orientation. Il faudrait que l’on puisse avoir une vraie écoute, et participer à des instances de la commune où notre point de vue sera pris en compte ", explique Audrey, jeune étudiante.

Mickaël, pour sa part, aspire à davantage de soutien pour les gramounes dans leur quotidien. " Parce que je le vis dans ma famille et aussi parce que j’ai fait le choix d’un métier d’aide à la personne (infirmier). La commune c’est la proximité, il faut que les prochains élus municipaux s’emparent de cette question et apportent des réponses ".

Ou bien encore Angélique, toute jeune mère de famille, qui souhaite un vrai changement pour Saint- Paul : " il faut une nouvelle équipe, un nouveau Maire comme le propose Yoland Velleyen. Saint- Paul a besoin de renouveau, d’une nouvelle ambition pour nos enfants, pour l’avenir. Avec enfin un projet construit à partir des besoins de la population, qui ramène un équilibre entre les hauts et les bas, et qui favorise l’implantation de nouvelles entreprises pour créer de l’emploi pour les saintpaulois ".

Autant de jeunes que de regards différents, les idées fusent portées par un bel enthousiasme : et pourquoi pas innover avec un groupe de travail où les jeunes pourraient parler de ce qu’ils aiment et qui parfois est un peu " tabou " comme les sports mécaniques, le tuning, le graff ???? " Parce qu’on pourrait trouver ensemble des solutions pour éviter que les jeunes aient des pratiques à la limite de la légalité, décriées et même dangereuses "…

Et Yoland Velleyen de conclure : " Bien sûr, Ensemble c’est Possible ! " avant de partir pour un grand tour dans le centre ville et le marché forain, au milieu de ses jeunes soutiens, porter leur projet auprès du plus grand nombre.