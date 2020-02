Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Bonjour à toutes et à tous. C'est par ce communiqué que je vous annonce que je ne serai pas candidat et que je n'ai pas souhaité être sur une liste. Je ne suis pas dans la stratégie politique, ce n'est pas parce que j'ai terminé 1er dans ma commune lors des dernières élections (législatives partielles) que je vais me précipiter sur celle d'après.

