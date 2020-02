Cet après-midi s'est déroulée dans une ambiance résolument festive en présence de plus de 500 personnes, la présentation des colistiers et du programme de Vanessa Miranville, " la possession en action 2020 ", animée notamment par " Titi le Comique ".

Cette liste citoyenne comporte à la fois des élus ayant une expérience d’avoir exercé un premier mandat, mais aussi des nouveaux citoyens qui souhaitent se lancer dans la gestion de la commune.

" Le point commun entre tous est : la volonté de s’investir en tant que citoyen pour œuvrer pour l’intérêt commun, promouvoir les cinq piliers du Mouvement ‘Citoyen de la Réunion En Action’, à savoir : la nature, le bien-être, le dynamisme, l’éthique/ la moralité, et la participation citoyenne " a rappelé Vanessa Miranville.



Figurent parmi ces nouvelles candidates et nouveaux candidats :

–Christopher Camachetty, ex président et vice-président actuel du CAPOSS (club d’athlétisme de la Possession), et trailer confirmé,

- Mireille Gerbith, femme au foyer active et citoyenne très investie dans la vie de sa commune, ancienne élue municipale

-Lionel Var, jeune homme de 20 ans engagé dans sa communauté religieuse et dans des associations en faveur de l’insertion des jeunes

- Henri Ananelivoue, ancien président de l’ASPTT et large expérience dans le domaine associatif, ancien élu municipal

- Marceau Julenon, syndicaliste engagé et figure emblématique de la commune

-Amandine Tavel, jeune trentenaire investie dans son quartier de la rivière des galets et de Moulin Joli

–Sylvio Dijoux, ancien footballeur Possessionnais et engagé dans le monde sportif de longue date

- Guy Saint-Alme, Élu à Saint-Paul et vice-président au TCO sur les thématiques de l’eau , l’aménagement, et du logement

-Charles Delauney, ex directeur RH de l’EPSMR

- Marceau Grimaud, seul pêcheur professionnel de la Possession et figure historique de la commune.



Les candidats ont également présenté les 15 projets majeurs portés par la liste " la possession en action 2020 ". " Nous avons rêvé, nous nous sommes obstinés à faire démarrer nos projets communs et nous battrons pour les réaliser tous, pleinement. Car le rêve de tous les Possessionnais est en train de devenir la réalité des Possessionnais de demain " a déclaré Vanessa Miranville.



Cette réunion s’est terminée par l’invitation de tous les citoyens à venir rencontrer Vanessa Miranville et son équipe lors des différents rendez-vous dans les quartiers, à l’occasion des Kozmans conviviaux ou des meetings, selon un planning à retrouver sur : le site Internet vanessamiranville2020.com, Facebook " Vanessa Miranville 2020 " ou inscription au 0693915786.