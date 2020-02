Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Je réside à Sainte‐Suzanne depuis dix ans et suis déterminée à contribuer au développement de ma commune. C'est pourquoi je suis engagée en politique depuis un an. En effet, référente de la république en marche de Sainte‐ Suzanne et responsable mobilisation et coordination des actions au niveau départemental, j'ai été sensible aux questions environnementales dans lesquelles s'implique Maurice Gironcel.

