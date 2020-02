Depuis la perquisition à la mairie de Bras Panon le mois dernier, beaucoup d'interrogations circulent dans la population. Récemment encore, c'est le contrat entre le chanteur M'Pokora et la mairie pour la foire agricole de Bras Panon qui pose question. Il est en effet question d'un contrat de 152 000 euros mais des interrogations planent sur les marges de la société de production. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Existent-elles ? A qui bénéficient-elles ?

Je souhaite que le Procureur de la République fasse toute la lumière sur cette affaire. C’est pourquoi je déposerai une plainte.

2ème affaire révélée : un forain de la foire agricole aurait donné une certaine somme (15 000 euros, ou plus ?) pour participer à la campagne électorale des législatives de 2017.

Est-ce vrai ? Si oui, est ce que cette somme a été déclarée et intégrée au compte de campagne du candidat Daniel Gonthier ?

Les dons de cette nature et d’autant plus qu’il s’agit d’un chef d’entreprise, étant interdit, je vais saisir le Procureur de la République. Je vais également saisir la commission nationale des comptes de campagne et des financements publics pour savoir quelle suite elle compte réserver à cette information. Si ces informations se révèlent exactes cela relève des pratiques d’un temps révolu.

Je souhaite la plus grande transparence dans les pratiques électorales à la Réunion. Personne n’est au dessus des Lois. Il est question de gestion des deniers publics.

Son utilisation ne doit souffrir d’aucun doute.

Jean Hugues RATENON

Candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires de Bras Panon