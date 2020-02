Monsieur le Préfet de La Réunion, Candidate aux élections municipales de Mars 2020, je me permets d'attirer votre attention sur le déroulement des élections dans notre commune de Saint-Pierre.

Forte des expériences des élections municipales de 2014 mais surtout des élections législatives de 2017 et européennes de 2019, je vous fais part de mon inquiétude quant au respect strict du code électoral à Saint-Pierre :

- Absence d’urnes avec compteur

- Présence de listes d’émargement en double et précédées d’une liste de contrôle d’identité non conforme au code électoral

- Composition très opaque des membres des bureaux de vote

- Relevé des numéros de chaque votant (interdit par les textes)

- Démarches effectuées de manière irrégulière pour récupérer des procurations chez des personnes âgées

- Utilisation des moyens communaux (humains et matériels) dans le cadre de la campagne du maire sortant

- Utilisation des voies publiques pour des " réunions de quartier " (avec barrières et fermeture sans arrêté de circulation préfectoral) et hors période officielle de campagne

Voilà autant d’éléments que j’ai constatés et qui m’amènent à vous solliciter. Aussi Monsieur le Préfet de La Réunion, je vous demande que tous les moyens soient mis en oeuvre pour faire respecter les lois de la République dans notre commune.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma démarche. Je vous prie de recevoir Monsieur le Préfet, mes salutations respectueuses.

Virginie Gobalou Erambranpoullé

Candidate aux élections municipales à Saint Pierre