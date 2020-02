Ce 17 février, alors que s'ouvre le débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, j'ai cosigné la motion demandant la tenue d'un référendum. Au cours de débats, j'ai plaidé en faveur de cette motion.

" La crise actuelle est gravissime. Elle s’exprime dans tout le pays et montre l’inquiétude que provoque cette réforme. Le référendum permettra d’en sortir par le haut, c’est-à-dire par le peuple car le haut, en démocratie, c’est le peuple.



Dans l’impasse où nous sommes enfoncés, la motion référendaire désigne ainsi la seule issue possible, allume la seule lumière capable d’éclairer. Dans une affaire aussi grave, les rengaines de la communication et de la prétendue pédagogie sonnent faux : nous avons besoin d’entendre le peuple lui-même, sa voix venue de loin, sa musique véridique.



67% des Français se sont prononcés en faveur d’un référendum. N’ayons pas peur du peuple. Acceptons de lui faire confiance en votant cette motion. "