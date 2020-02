Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

J'ai décidé d'accepter la proposition de Sylvie Comorassamy. Je serai à ses côtes sur la liste qu'elle conduira aux municipales de Saint-Leu, les 15 et 22 mars prochains. Je m'engage à ses côtés parce que j'aime Saint-Leu et je veux que Saint- Leu continue d'avancer et se développer dans la sécurité et dans l'apaisement. Elle est la seule à pouvoir faire rempart face à l'équipe de destruction qui se trouve aux portes de Saint-Leu depuis le 18 janvier.

J'ai décidé d'accepter la proposition de Sylvie Comorassamy. Je serai à ses côtes sur la liste qu'elle conduira aux municipales de Saint-Leu, les 15 et 22 mars prochains. Je m'engage à ses côtés parce que j'aime Saint-Leu et je veux que Saint- Leu continue d'avancer et se développer dans la sécurité et dans l'apaisement. Elle est la seule à pouvoir faire rempart face à l'équipe de destruction qui se trouve aux portes de Saint-Leu depuis le 18 janvier.