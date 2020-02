SAF France invite les candidats aux municipales de mars 2020 à signer le " Plan de prévention SAF ". Avec ce geste, les candidats s'engagent à soutenir l'association dans la diminution du Syndrome d'Alcoolisation Foetale qui toucherait au moins 17 000 Réunionnais1 et entraînerait plus de 400 pathologies, en mobilisant les moyens de leurs communes pour prévenir le SAF auprès de- leurs habitants. (Photo d'illustration)

Échecs scolaires, délinquance, prédisposition à l’alcoolisme, épilepsie, difficultés d’insertion dans la société... Voici quelques-uns des 400 fléaux évitables que connaîtront les 275 enfants nés en 2020 atteints du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Et le coût pour la collectivité est évalué chaque année à plus de 350 millions d’euros.

En signant le plan de prévention SAF, les candidats aux élections municipales s’engagent à :

1. mobiliser tous les moyens possibles de leurs communes, pour le SAFTHON

2. développer des ateliers de proximité pour les mamans en difficulté avec l’alcool

3. soutenir la prévention des TCAF dans toutes les écoles primaires de leurs communes.

La honte, le déni médical et collectif vis-à-vis de cette maladie empêche de prévenir les jeunes, les femmes et de diagnostiquer les personnes porteuses. Pour vaincre ce tabou, il est important que les candidats s’engagent à reconnaitre ce fléau dans leur commune, à participer activement à sa prévention et à accompagner les femmes en difficultés avec l’alcool.

Pour s’informer, s’engager et signer, les candidats sont invités à écrire à l’adresse suivante : planSAF2020@gmail.com et/ou par téléphone au 0692 42 13 63. Les noms des candidats signataires seront dévoilés début mars. Un suivi des engagements pris par chaque maires élus sera mis en place après les résultats des élections municipales.