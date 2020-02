Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La liste est déposée depuis hier à la sous-préfecture de Saint-Benoit, le programme est finalisé après de nombreuses rencontres et des échanges importants avec la population qui ainsi pu faire remonter ses besoins et ses problématiques. Sabrina Ramin et son équipe sont sur le terrain depuis plusieurs mois. Et c'est entourée de plus de 400 militants qu'elle a inauguré sa permanence rue Amiral Bouvet.

