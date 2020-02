Chère Candidate, cher Candidat, la fracture numérique ne représente qu'une partie de l'ensemble des inégalités de développement mais risque de prendre une part de plus en plus importante, en particulier à La Réunion, si l'on n'y prend pas garde.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que : notre île souffre de 3 fois plus d’illettrisme qu’en Métropole, un quart des français ne sont pas à l’aise avec le numérique, alors imaginez à la Réunion !



Selon une source INSEE Réunion de juin 2019 sur des données de 2017 (*) :



¼ des réunionnais ne se serait jamais connecté



30 % admettent n’avoir aucune compétence en la matière



1/3 des administrés seulement effectue ses démarches en ligne de façon autonome



Une fracture intergénérationnelle plus précoce qu’en métropole (à partir de 45 ans !).



A contrario de plus en plus de services à la population ne sont rendus qu’après demande et échanges en ligne avec le demandeur, au risque d’accroître la fracture numérique.



En effet, comme le constate l'INSEE " L’accès à l’emploi, qui favorise l’usage d’internet, est aussi un frein à La Réunion où le taux de chômage est élevé. "



Le Club MedNum 974, collège de l'association Solidarnum, œuvre en continu pour la réussite de l’inclusion numérique sur l'île depuis près d'un an.



L’État, la Région Réunion, les collectivités, les organismes qui proposent des services dématérialisés, les organismes de formation de médiateurs numériques et des acteurs privés travaillent de concert au sein du Club MedNum 974 pour résoudre l’équation assez difficile de l’inclusion numérique à La Réunion.



La Réunion a la chance de faire partie du " Hub Ultra Numérique ", un des onze Hubs territoriaux pour un numérique inclusif retenus par l’État en 2019, et porté ici par l’association locale Solidarnum.



Les hubs sont dotés de moyens pour mettre en place des projets structurants mais ont ensuite la lourde charge d’identifier et de mobiliser des moyens financiers pour accompagner les acteurs de l’inclusion afin de réaliser les actions de terrain.



Ceci devrait être l’affaire de tous !



Les avantages d’une population à l’aise avec le numérique ne sont plus à démontrer. Certains d’entre vous s’y sont déjà engagés en prévoyant de financer des formations individuelles pour leurs ayant-droits, en faisant intervenir sur site des associations à leurs côtés, ou encore en ouvrant des lieux de médiation labellisés comme France Services.



Le Club MedNum 974 vous interroge donc sur votre programme :



- Accordez-vous déjà l'importance nécessaire à l’inclusion numérique de la population du territoire, sans oublier l'accessibilité numérique nécessaire aux personnes en situation de handicap ?



- Comment prévoyez-vous d’accompagner, voire d’impulser la dynamique nécessaire à son insertion ?



- Prévoyez-vous d’acquérir des Pass Numériques, dispositif destiné à financer des services de médiation numérique et cofinancés par l’État en 2020 à hauteur de 50 % en y candidatant avant le 15 mai 2020 ? (**)



Le Club MedNum 974 se tient à votre disposition pour étudier de façon constructive la partie de votre programme que vous consacrerez à l’inclusion numérique, et pour recueillir votre engagement officiel en signant la Charte " Maire partenaire de l’inclusion numérique " que vous trouverez en téléchargement à l’adresse : http://solidarnum.org/charte-inclusion.pdf.



Dans l’attente de découvrir, avec plaisir, les attentions que vous consacrerez dès le début de votre mandat à ces citoyens exclus et néanmoins présents dans toutes les communes de La Réunion.





Pour le Club MedNum 974



Daniel Membrives, président de Solidarnum