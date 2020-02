Nous avons souhaité vous rencontrer pour vous présenter l'équipe " Le Port Nout Avenir " que je conduis aux municipales de mars prochain. C'est une équipe renouvelée pour moitié parce que certains d'entre nous ont fait le choix de partir, et d'autres m'ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas renouveler leur expérience d'élu.

C’est donc un nouveau souffle qui nous permet d’aborder cette campagne électorale sous les meilleurs auspices.



C’est une équipe qui reflète la diversité Portoise tant dans sa richesse culturelle que professionnelle.



Nous nous sommes réunis parce que nous partageons les valeurs de justice sociale, de solidarité, et de liberté de conscience.



Nous nous sommes réunis parce que nous sommes fiers d’être Portois et qu’avec cette fierté nous portons une belle ambition pour notre Ville et nos concitoyens.



Nous souhaitons continuer à écrire la grande histoire des Portois en poursuivant 3 objectifs :

- L’Épanouissement de nos concitoyens

- Un développement équilibré et harmonieux

- La cohésion sociale pour une société apaisée



Il est indispensable aujourd’hui que chacun puisse être maître de son destin, traité d’égal à égal avec quiconque. C’est là, une condition essentielle pour se réaliser pleinement.



C’est pourquoi nous avons élaboré notre programme comme un chemin de vie qui se raconte en 8 propositions :



- L’Éducation pour faire l’alliance autour de l’enfant citoyen, de la crèche à l’école :

- Nous allons doubler les places de crèche

- Nous allons proposer une cantine gratuite





- La Culture et le Sport pour s’épanouir :

Nous allons

- Créer un festival des arts de rue

- Réhabiliter le cinéma casino

- Créer un pôle de sports mécaniques

- Ouvrir une nouvelle piscine



- L’Environnement pour préserver notre cadre de vie et sa biodiversité :

- Nous allons multiplier les jardins partagés dans les quartiers

- Créer un centre de formation environnement



- L’Aménagement jusqu’au Cœur de la Ville pour vivre mieux :

Nous allons

- Développer les déplacements doux

- Rendre le centre ville plus attractif

- Renforcer l’animation



- La Formation et l’Emploi pour s’insérer professionnellement et gagner sa vie :

Nous allons :

- Développer une stratégie d’accueil des entreprises

- Encourager l’ouverture de centre de formation supérieur



- Le Logement pour voler de ses propres ailes et fonder sa famille :

- La Zac Mascareignes sera notre nouvel écrin vert

- Et nous allons lancer un nouveau programme de location accession



- La sécurité pour une ville apaisée :

- Renforcer la police municipale



- La solidarité et la proximité pour accompagner chaque portois et transmettre la mémoire :

- Créer un pôle handicap

- Et réaliser un grand pôle administratif à la RDG



Nous veillerons également à mutualiser nos territoires et leur mode de vie par le TCO ;



Nous aurons l’occasion, très prochainement, de vous présenter en détail ce parcours de ville qui fait écho au parcours de vie que nous proposons aux Portois.

Mais dores et déjà, je peux vous l’affirmer, ce programme est à l’image de notre expérience, de nos nombreux échanges avec la population et des réflexions de nos colistiers.



Il est raisonnable et respectueux de nos valeurs de justice sociale. Enfin, il tient compte des défis écologiques que nous avons à relever.



Retrouvez tous les noms de la liste :