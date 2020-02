Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 26 février 2020, le bateau de croisière Costa Mediterranea a accosté au port de la Pointe des Galets, après avoir effectué une croisière dans les îles de l'océan indien. En provenance de Tamatave (Madagascar), il transportait 2.500 passagers et restera à La Réunion pendant deux jours ayant sauté l'escale de Maurice. Aucun contrôle sanitaire n'a été effectué à l'arrivée des voyageurs, seuls des masques et des flyers d'information leur ont été remis sur demande. L'île Maurice de son côté a annoncé le même jour le renforcement de son plan de prévention. L'entrée dans l'île voisine est temporairement suspendue pour les voyageurs italiens en provenance de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne. Ceux en provenance de la République de Corée ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire mauricien. Les voyageurs en provenance de Singapour et du Japon seront contrôlés et suivis de près à leur arrivée à l'aéroport. Ainsi le maire du Port, Olivier Hoarau, s'étonne après l'épisode de ce mercredi matin, du manque de contrôle à La Réunion. Il demande au préfet un renforcement aux frontières et des mesures plus claires, dans une lettre que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.iprerunion.com)

Ce mercredi 26 février 2020, le bateau de croisière Costa Mediterranea a accosté au port de la Pointe des Galets, après avoir effectué une croisière dans les îles de l'océan indien. En provenance de Tamatave (Madagascar), il transportait 2.500 passagers et restera à La Réunion pendant deux jours ayant sauté l'escale de Maurice. Aucun contrôle sanitaire n'a été effectué à l'arrivée des voyageurs, seuls des masques et des flyers d'information leur ont été remis sur demande. L'île Maurice de son côté a annoncé le même jour le renforcement de son plan de prévention. L'entrée dans l'île voisine est temporairement suspendue pour les voyageurs italiens en provenance de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne. Ceux en provenance de la République de Corée ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire mauricien. Les voyageurs en provenance de Singapour et du Japon seront contrôlés et suivis de près à leur arrivée à l'aéroport. Ainsi le maire du Port, Olivier Hoarau, s'étonne après l'épisode de ce mercredi matin, du manque de contrôle à La Réunion. Il demande au préfet un renforcement aux frontières et des mesures plus claires, dans une lettre que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.iprerunion.com)