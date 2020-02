Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce Mardi 25 février, accompagné de nombreux colistières et colistiers, j'ai déposé à la Sous-Préfecture de Saint-Benoît la liste LA FORCE DE L'EXPERIENCE POUR CONSTRUIRE L'AVENIR DE SAINT-BENOÎT que je conduis. A mes côtés, pour réaliser notre projet construit à partir de 5 axes majeurs, dans lequel l'humain est toujours au centre de nos préoccupations, des candidats d'horizons divers se regroupent pour former une liste de Gauche et citoyenne au service des Bénédictines et Bénédictins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce Mardi 25 février, accompagné de nombreux colistières et colistiers, j'ai déposé à la Sous-Préfecture de Saint-Benoît la liste LA FORCE DE L'EXPERIENCE POUR CONSTRUIRE L'AVENIR DE SAINT-BENOÎT que je conduis. A mes côtés, pour réaliser notre projet construit à partir de 5 axes majeurs, dans lequel l'humain est toujours au centre de nos préoccupations, des candidats d'horizons divers se regroupent pour former une liste de Gauche et citoyenne au service des Bénédictines et Bénédictins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)