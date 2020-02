Firose Gador tête de liste engagée au PCR dévoilait ce mercredi soir les visages des femmes et des hommes qui composent ladite liste d'ouverture élaborée pour les prochaines municipales sur la commune du Port. Au-delà de l'arrivée de personnalités hors PCR, c'est le rajeunissement de l'équipe qui marque.

Le second sur la liste, Patrice Casimir, grand champion de gymnastique incarne bien cette volonté de mettre aux responsabilités des jeunes issus de l’éducation populaire Portoise et ayant à cœur de " redonner ".

Il n’est pas le seul, nous retrouvons avec un chemin de vie dans la même lignée: les professeures des écoles Afyfah Maleck et Isabelle Erudel , l’acteur culturel au service du moring notamment Willy Haben , le docteur Podesta Zafihaja, la 1ère femme docker de notre histoire Sabrina Louise, le chef d’entreprise et responsable associatif David Titus, la conseillère en insertion Christine Fradelin, le géomètre Eddy Allamelou, le professeur des écoles et militant pour la langue créole Stéphane Marcy, d’autres acteurs associatifs, Yvan Dassy, Ricardo Jams, Grégory René le benjamin, et aussi des mères de famille, Aureta Dobaria, Marie Estreen Melchior, Joasine Govindama, ou encore des demandeurs d’emploi.

C’est une équipe unie par les mêmes valeurs qui s’engage pour un projet mettant les portois au cœur de la cité qui s’articule autour de 5 grands axes: éducation, solidarité, environnement et développement durable, habitat et cadre de vie et proximité.

Une volonté politique de mieux répondre aux difficultés et aux besoins de la population portoise avec notamment le renforcement du CCAS par la création d'un service d'interventions sociales: l'acte 2 des centres sociaux comme outil de l'éducation populaire qui vise à l'épanouissement de chaque portoise et portois à travers un projet éducatif global.

De l’aveu de toutes et tous, la candidate, assistante sociale de profession a su les séduire, justement, par ses qualités sociales, et son parcours politique exemplaire. Il se dégage par ailleurs un fort attachement aux valeurs transmises par Jean-Yves Langenier, modèle d’efficacité dans la discrétion, et exemple d’une classe populaire qui a su arriver aux responsabilités. Ce dernier, bien que retiré de la vie politique depuis 2014, après 3 mandats de maire successifs, n’a pas manqué de mouiller sa chemise pour encenser cette liste audacieuse et s’en faire l’accompagnateur de marque

Liste par ordre au conseil municipal

1 Firose GADOR – Assistante de service social

2 Patrice CASIMIR – Educateur sportrif

3 Patricia FIMAR – Auto entrepreneur

4 Miguel SANTOULANGUE – Agent de maîtrise

5 Afyfah MALECK MAMODE – Professeure des écoles

6 David TITUS – Chef d’entreprise

7 Jocelyne RAVENNES – Secrétaire médical

8 Podesta ZAFIHAJA – Médecin généraliste

9 Aliette BERNARDIN – Agent d’immeuble

10 Nabihoudine Ben Ali IBRAHIME – Demandeur d’emploi

11 Chantal MADY – Assistante dentaire

12 Stéphane MARCY – Professeur des écoles

13 Karine MAILLOT – Secrétaire comptable

14 Willy HAGEN – Animateur culturel

15 Isabelle ERUDEL – Professeure des écoles

16 David LAFOSSE – Agent de maîtrise

17 Christine FRADELIN – Conseillère en Insertion Professionnelle

18 Ricardo JAMS – Demandeur d’emploi

19 Fatima AHAMADA ABOUDOU – Commerçante

20 Eddy ALAMELOU - Géomètre

21 Marie Estreen MELCHIOR – Demandeur d’emploi

22 Grégory RENÉ – Employé de commerce

23 Sabrina LOUISE – Chauffeur d’engins

24 Alexis MANDAR – Chef de partie en restauration

25 Aureta DOBARIA – Demandeur d’emploi

26 Yvan DASSY – Demandeur d’emploi

27 Joasine GOVINDAMA – Demandeur d’emploi

28 Mario IVAHA – Animateur sportif

29 Hasna AMAD - Commerçante

30 Nicole AMIRANE – Préparateur de commandes

31 Antoinette CHANA – Agent polyvalent

32 Jean Paul BAPTISTE - Retraité

33 Nadia SEGHIR – Agent de stérilisation

34 Jacques ROCHELAND - Retraité

35 Paule LE TOULLEC – Retraitée de l’Education nationale

36 Boana Hidi ALI - Retraité

37 Rolane MICHAUD - Retraitée

38 François VINCENT – Demandeur d’emploi

39 Huguette VEDAPODAGOM – Secrétaire comptable

