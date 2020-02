Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

" Je tiens à remercier tous les Dominicains, tous ceux qui m'ont ouvert leurs portes, leur coeur tout au plus ; sans parti pris, et avec lesquels j'ai pu librement échanger. Vous tous qui m'avez donné la force et l'envie de parcourir à pied notre ville pour vous rencontrer. Nous partageons la même humanité, et la même insularité, au-delà de nos origines et nos différences. Avec conviction, j'ai ressenti vos attentes, identifié vos espoirs et vos craintes, partagé votre vision sur notre ville, et plus largement sur notre société ; mis en forme, pour porter vos voix unanimes, un programme pour une ville ouverte pour tous ", déclare Véronique BASSIRE.

