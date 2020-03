Monsieur Jean-Hugues RATENON a constitué, pour les élections municipales de 2020, une liste de la société civile à Bras-Panon. À ce titre, la liste " Les Panonnais Rassemblés " est une représentation large de la population, de par son vécu, ses compétences, mais aussi par les problèmes quotidiens qu'elle rencontre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Hier soir, une de ses colistières a été confrontée à de la violence conjugale dans le cadre de sa vie privée. Cette violence a entrainé une ITT de 3 jours.

Jean-Hugues RATENON et la liste " Les Panonnais Rassemblés " tiennent à lui apporter tout leur soutien, comme ils apportent leur soutien à l'ensemble des personnes souffrants de violences conjugales. Le " plus jamais çà " doit s’appliquer à l’ensemble des violences conjugales. Son auteur doit être puni à la hauteur de ses actes, actes qui mettent en souffrance des familles entières, des hommes, des enfants et, surtout, des femmes.

Jean Hugues RATENON et " Les Panonnais Rassemblés " portent en haute estime les valeurs humaines et s’élèveront toujours contre toute forme de violence envers les personnes.

Nous souhaitons à notre colistière un prompt rétablissement et le courage nécessaire à affronter ces moments difficiles

Jean Hugues RATENON

"Les Panonnais Rassemblés"