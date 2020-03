Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Premier Ministre a annoncé qu'il activait la procédure du 49-3. Il vise à faire taire l'opposition sur une réforme rejetée par une majorité de Français. Ainsi, le débat sur la réforme des retraites vient d'être suspendu. C'est une des dispositions les plus autoritaires et anti-démocratique que prévoit la Constitution de la 5ème République. Les députés ne pourront plus continuer à débattre sur ce texte, puisque la responsabilité du Gouvernement est engagée. Le seul moyen pour les parlementaires de rejeter la réforme des retraites serait donc de voter une motion de censure. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Premier Ministre a annoncé qu'il activait la procédure du 49-3. Il vise à faire taire l'opposition sur une réforme rejetée par une majorité de Français. Ainsi, le débat sur la réforme des retraites vient d'être suspendu. C'est une des dispositions les plus autoritaires et anti-démocratique que prévoit la Constitution de la 5ème République. Les députés ne pourront plus continuer à débattre sur ce texte, puisque la responsabilité du Gouvernement est engagée. Le seul moyen pour les parlementaires de rejeter la réforme des retraites serait donc de voter une motion de censure. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)