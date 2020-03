Ce samedi, en pleine gestion de crise de l'épidémie de Coronavirus - Covid-19, le Premier ministre a décidé de faire usage du 49-3 dans le cadre de l'adoption de la loi sur la Réforme des Retraites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès lors, on peut se poser la question : est-ce que le 49-3 est un outil pour répondre à une urgence législative ou pour éviter le débat démocratique ?



Il n’y a, à l’évidence, aucune urgence sur le sujet des Retraites. Bien au contraire, cette réforme est majeure, elle est sociétale et chacun doit être entendu. Le Gouvernement ne peut pas avancer seul ou en faisant fit des oppositions, souvent constructives, qui s’expriment.



La question de la continuité des régimes spéciaux, fruits de luttes syndicales légitimes, ne peut pas être traitée avec une règle et un stylo. Le débat sur l’âge de départ à la retraite est forcément un débat animé et qui mérite que chacun puisse poser et faire valoir ses arguments notamment à travers l’espace d’expression démocratique qu’est l’Assemblée Nationale. Je pourrais citer également, les revendications des avocats qui doivent être entendues. Ils l’ont rappelé, cette réforme fait peser une inégalité de traitement des justiciables et un risque sur l’aide juridictionnelle.



Alors, oui, nous devons prévoir l’avenir mais cela ne peut se faire au détriment du passé et sans évaluation de notre présent. Il faut une réforme avec au cœur la volonté d’une plus grande justice sociale et d’une plus grande prise en considération des expériences de chacun.



De toute évidence, le Premier ministre se trompe à nouveau de méthode en adoptant une posture fermée, là où, les Réunionnais et les Français attendent du dialogue et de l’écoute attentive.



Olivier Hoarau, maire du Port