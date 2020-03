Beaucoup de monde et beau succès hier dimanche à la Saline-les-Hauts pour le 1er rassemblement politique de Erick Gangama - qui a présenté le projet qu'il portera pour Saint-Paul le 15 mars prochain - marqué tant par le dynamisme des orateurs et oratrices composant les colistiers qui se sont présentés successivement que par la qualité de l'organisation...

Ce projet est clairement exprimé sur l'estrade par Erick Gangama dont on retiendra qu'il est un projet d'avenir et de de rupture conçu sur l'idée de créer une nouvelle dynamique à Saint-Paul en faisant de la politique autrement, au plus près de la population et de manière indépendante, où la solidarité sera surtout au Coeur de l'action municipale.



Il sera construit dans les grandes lignes autour de 6 priorités :



1- Priorité à l'emploi local

2- Rétablir la sécurité

3- Préparer l'avenir en priorisant le développement économique

4 - Garantir la propreté autour d'un environnement à valoriser et à protéger.

5 - Le Logement / Rénover, construire, diversifier

6 - Les Services Publics



À l'issue de l'intervention de Erik Gangama, nous retiendrons quelques points émis par l'équipe de Campagne :



- redonner confiance à la population par l’instauration d’une gestion transparente et rigoureuse des affaires communales et par l’intégrité des futurs élus

- donner aux citoyens les moyens nécessaires pour être acteurs de leur quartier

- disposer d’un environnement social apaisé par le développement de l’activité professionnelle avec une incidence directe sur l’Emploi

- Faciliter l’accès des Saint-Paulois à la culture et aux sports

- Eradiquer l’errance animale

- Introduire la transition écologique dans les services et bâtiments communaux

- Accompagner les personnes les plus fragiles, jeunes et séniors

- Faire de Saint-Paul, une ville propre et attractive.

- S’attaquer à la production de déchets

- Implanter une vraie politique des Ressources Humaines pour le personnel communal



Nous retiendrons aussi en conclusion, globalement, ces quelques mots de Erick Gangama qui évoque son positionnement politique à l'endroit de son électorat et des indécis dont on retiendra: " droite-gauche n’a plus de sens pour moi. L'important à mes yeux en signe de volonté de rassemblement est de pouvoir associer les citoyens dans des choix qui vont conditionner leur futur. C’est aussi de tout mettre en place pour le développement humain et l'épanouissement de chacun par l’activité professionnelle en créant toutes les conditions de bien être dans le vivre ensemble qui nous permettra de nous enrichir de nos différences... "