Le 15 et 20 mars 2020, vous choisirez l'équipe, qui, pendant les six prochaines années aura la responsabilité de la gestion municipale et de l'avenir du Tampon.

Des femmes et des hommes d’expériences, de toutes catégories socio-professionnelles et sans étiquette, qui s’engagent résolument à mes côtés pour ce prochain mandat.

Notre logo mentionne tous les secteurs géographiques qui seront représentés dans l’ensemble des quartiers par une équipe de femmes et d’hommes investis.



Avec votre soutien, nous allons améliorer Le Tampon, son environnement, son cadre de vie.



De la petite enfance au plus grand âge, nous allons donner à chacun l’envie de s’épanouir dans cette commune qui appartient à tous ceux qui y vivent.



Par un développement harmonieux, nous allons donner ce parfum d’humanisme et de fraternité si important dans la vie de tous au quotidien. La qualité de vie des Tamponnaises et des Tamponnais reste le centre de nos préoccupations.



Toutes nos actions, tous nos investissements seront réalisés avec une gestion rigoureuse des impôts communaux.



L’expérience de l’ensemble des membres de la liste Réunir pour réussir et notre volonté d’action sont les garants de l’exécution de notre programme dont vous avez été par ailleurs destinataires.



Le mandat que nous vivrons ensemble, vous démontrera que nous respecterons tous nos engagements. Élus, nous œuvrerons dans l’intérêt de tous en toute impartialité, nous mettrons tout en œuvre pour conserver votre totale confiance.



Aujourd’hui nous vous proposons d’amplifier avec vous durant les six prochaines années, toutes les actions en faveur de l’ensemble de la population.



Ensemble nous développerons et moderniserons Le Tampon, tout en faisant vivre intensément nos traditions et notre authenticité.



Les membres de l’équipe " Réunir pour réussir, ensemble pour un nouvel élan " forment un groupe solide, uni, disponible et compétant. Fort de votre soutien à cette équipe les 15 et 22 mars, en votant pour la liste " Réunir pour réussir ", vous contribuerez à plus de fraternité et de solidarité pour que " le bien vivre ensemble soit une réalité ".



Vous pouvez compter sur notre présence à vos côtés dans tous les instants par notre disponibilité et notre volonté.



Notre devise " Servir d'abord et pas se servir "



Votez " Réunir pour réussir ", l’avenir du Tampon c’est mainteant.



Tous les colistiers :

1- Lebon Yannis, directeur d’école, Bérive Ca Sud

2- Kbdi Ketty, assistante familiale, 17km Ca Sud

3- Bauer Jean Paul, retraité – ex directeur général adjoint de CISE Réunion, La Pointe Ca Sud

4- Sautron Juliette, Conseiller bancaire & association Trisomie 21-974, Centre-ville Ca Sud

5- Turpin Fabien, Commercial automobile, Trois Mares Ca Sud

6- Fontaine Christine, professeur du secondaire, 12ème km Ca Sud

7- Gauvin Raymond André, retraité militaire de la gendarmerie, Trois Mares Ca Sud

8- Hodgi Yolande, agricultrice, Bois Court Ca Sud

9- Patel Rahman, commerçant, centre-ville Ca Sud

10- Turpin Fabienne, sans emploi, 14ème km Ca Sud

11- Nassibou Philippe, chauffeur routier, champcourt 400 Ca Sud

12- Gence Stéphanie, employée de commerce, Bras Creux Ca Sud

13- Somaini Jean Luc, retraité, 14ème km Ca Sud

14- Payet Juliana, mère au foyer, Dassy Ca Sud

15- Namlacamourima Harry, agriculteur, Bérive Ca Sud

16- Dijoux Martine, professeur des écoles, 12ème km Ca Sud

17- Nativel Patrick, enseignant spécialisé, centre-ville Ca Sud

18- Lebon Sabrina, comptable, Bérive Ca Sud

19- Brun André, professeur des écoles, Terrain Fleury Ca Sud

20- Mlanoa Fatmat, mère au foyer, centre-ville Ca Sud

21- Turpin Miguel, Conseiller Principal d’éducation, La Châtoire Ca Sud

22- Techer Christine, infirmière libérale, Centre-Ville Ca sud

23- Ethève Thierry, professeur des écoles, 12ème km Ca Sud

24- De Boisvilliers Isabelle, Formatrice commerce, Centre-ville Ca Sud

25- Dijoux Laurent, sans emploi, 11ème km Ca Sud

26- Abouquir Larissa, sans emploi, Bras de Pontho Ca Sud

27- Techer Jammy, employé communal, Petite Ferme

28- Lebreton Caroline, comptable, Champcourt 400

29- Lashley Thierry, commercial, Petit Tampon

30- Cerveau Chrislaine, secrétaire comptable, Bois Court

31- Dijoux Thomas, étudiant Génie Civil, La Chatoire

32- Techer Emmanuelle, mère au Foyer & association MEMS, SIDR 400

33- Lebon José, sans emploi, Trois Mares

34- Florency Emmanuelle, mère au foyer, Bras de Pontho

35- Dijoux Michel, chef d’entreprise, Trois Mares

36- Grondin Lucella, infirmière libérale, 14ème km

37- Rochecouste Gérald, retraité, 23ème km

38- Grondin Marinella, assistante de direction BTP, 14ème

39- Cordeau Laurent, retraité militaire, 12ème km

40- Corre Karine, chef d’entreprise, 17ème km

41- Cachau-Rivière Laurent, commercial, 14ème km

42- Bègue Amandine, sans emploi, Petite Ferme

43- Fontaine Christophe, VRP exclusif, Les 400

44- Grondin Marie, sans profession, centre-ville

45- Vitry Dominique, technicien, Champcourt

46- Abdner Fontaine Ingrid, assistante d’éducation, Centre-ville

47- Barbe Nicolas, assistant d’éducation, La Châtoire

48- Fontaine Elodie, sans emploi, Centre-ville

49- Paulin Pierre Guy, photographe, comptable, Centre-ville