Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

En utilisant le 49-3, le Gouvernement du Président MACRON a décidé de passer en force une réforme des retraites mal agencée, largement impopulaire, qui ne fait aucun consensus et surtout qui ne recueille aucune adhésion particulière de la part des Françaises et des Français. Pour une réforme d'une telle ampleur et d'une telle importance et parce que nous sommes absolument tous concernés, le Gouvernement n'aurait pas dû céder aux caprices de la météo politique, mais simplement reporter cette réforme qui nécessite davantage de concertation, un temps d'explications supplémentaire, de la pédagogie et bien entendu des propositions plus consensuelles. (Photo d'illustration)

