Monsieur le Préfet, ce mardi 3 mars, vous avez détaillé devant les élus le contenu et l'application du Plan de lutte contre le coronavirus à La Réunion avec Madame la Directrice de l'Agence régionale de santé Martine Ladoucette.

Face à l’inquiétude de nos concitoyens, vous avez rappelé que notre Île dispose des mêmes dispositifs que l’hexagone s’agissant des tests, des contrôles, des mesures de confinement, des moyens matériels et des méthodes de gestion de crise.

Ensuite, vous avez bien souligné qu’en sus de suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, l’absence de cas avéré à La Réunion classe l’Île au niveau de l’alerte 1, contre 2 pour l’hexagone.

Enfin, vous avez tenu à lister en détail les mesures, d’ores et déjà, actives à La Réunion, comme le contrôle sanitaire dans les infrastructures de transport maritime et aérien, la communication d’informations aux voyageurs qui arrivent sur l’Île, la mobilisation des établissements de santé de La Réunion, et les dispositifs prévus en cas d’arrivée et de propagation du virus à La Réunion.

Toutefois, la diffusion du virus par la mondialisation des mobilités humaines oblige à adapter le dispositif aux réalités de l’environnement géopolitique de La Réunion.

On ne pourra pas endiguer la propagation du virus, ni lutter contre ses effets sanitaires qu’en se concertant avec ses voisins.

Ainsi, il serait cohérent que les États de la Commission de l'océan Indien (COI), à savoir l’Union des Comores, la France au titre de La Réunion et de Mayotte, Madagascar, Maurice et les Seychelles se réunissent afin d’adopter des règles communes dans cette crise sanitaire.

En effet, le gouvernement de l'île Maurice vient de durcir ses mesures face à l'épidémie mondiale de Covid-19. Ainsi, les passagers venant des trois régions les plus touchées en France hexagonale (l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts de France, et l'Île de France) seront automatiquement placés en quarantaine s'ils présentent le moindre symptôme, toux, fièvre ou température, et ce alors que le pays a déjà interdit l’accès aux visiteurs de Chine, de Corée du Sud, d’Italie et d’Iran. Or, ces mesures comme la politique réservée aux navires de croisière et de commerce diffèrent entre les États riverains de l’Océan Indien.

Ainsi, Monsieur le Préfet, la coopération internationale étant une des missions dévolues à l’action de l’État, dont vous êtes le dépositaire à La Réunion, je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre en compte l’environnement régional de La Réunion et ce, alors qu’aucun individu ayant contracté le nouveau coronavirus n’a été détecté sur l’Île. Je compte ainsi sur vous pour veiller à la plus grande protection des Réunionnaises et des Réunionnais.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma très haute considération.

Nadia RAMASSAMY