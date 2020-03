Le mouvement de Citoyens en action fédérés par Mathieu Hoarau sur sa liste " La Voix du citoyen " est devenu une réalité très dynamique dans la ville de L'Etang-Salé.

Cette mobilisation citoyenne anime actuellement chaque soir, malgré une météo capricieuse, ces réunions publiques du candidat Mathieu Hoarau à L'Etang-Salé, où se rendent plus de 300 personnes, dans le sérieux et la bonne humeur.

Cette mobilisation ne s’essouffle pas, bien au contraire. Après avoir fait salle comble au Théâtre des Sables le 21 février 2020, le sondage lancé par Zinfos 974 le confirme.

Ces Citoyens en action & Mathieu Hoarau, sont déterminés à enclencher la rupture politique dont L’Etang-Salé a besoin.

Ils se sont engagés à mettre leurs compétences, leurs expériences et leurs valeurs en commun pour élaborer un véritable Plan d’actions et d’engagements ambitieux et réaliste qui comportent des projets phares en faveur d’un avenir meilleur pour leurs enfants, leurs aînés et toute la population dans un environnement protégé à L’Etang-Salé.

Ce Plan d’actions, mis en ligne depuis janvier dernier sur le site officiel du candidat, est actuellement distribué aux citoyens, par les sympathisants et les colistiers qui composent la liste de Mathieu Hoarau.

L’Etang-Salé a besoin, pour mener à bien le développement qu’elle mérite, d’un maire et de conseillers municipaux & communautaires avec des compétences variées, favorables au retour de L’Honnêteté en politique, favorables à une démocratie participative et favorables à la Transparence dans la gestion de la vie publique.

C’est sur ces critères que l’ensemble de ces personnes ont été choisies (leurs métiers sont spécifiés sous leurs photos) et qu’elles se sont déjà engagées à signer la Charte Ethique & Probité que Mathieu Hoarau a élaborée et signée dès novembre 2019 intégrant les recommandations de l’ONG ANTICOR.

Mathieu Hoarau et les Citoyens en action restent mobilisés à réaliser leurs engagements forts pour l’Etang-Salé:

- une transition politique citoyenne qui mettra la probité & l’éthique au sein de la vie publique

-une transition économique créatrice d’emplois

-un aménagement sécurisé du territoire et des espaces publics pour tous

- une vraie transition écologique

- une transition citoyenne sociale, culturelle et sportive